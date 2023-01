Ceará anuncia contratação de atacante Janderson até o fim de 2025

Novo reforço do Ceará para o ano de 2023, Janderson, ex- Corinthians e Grêmio, foi oficializado pelo clube cearense na noite de ontem. No anúncio, o Vovô confirmou a informação que havia sido antecipada pelo Esportes O POVO de que o atleta chega com contrato definitivo e não por empréstimo. O vínculo do atacante com o clube cearense vai até o fim de 2025.

Na capital cearense desde a última terça-feira, 3, Janderson já realizou exames médicos e participou de atividades leves dentro de campo com os demais jogadores do elenco alvinegro em Porangabuçu.

Sobre o assunto Sob chuva e gramado ruim, Ceará é derrotado pelo Madureira na Copinha

Michel Macedo desiste de transferência para o Goiás e segue no Ceará

Chay viajou de carro do Rio de Janeiro a Fortaleza para se apresentar ao Ceará; saiba o motivo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Formado nas categorias de base do Joinville e Corinthians, Janderson ganhou notoriedade nacional pelas boas atuações vestindo a camisa do Atlético-GO nas temporadas de 2020 e 2021. Neste período, o atacante disputou duas edições da Série A do Campeonato Brasileiro e uma da Copa Sul-Americana, totalizando 92 jogos, nove gols marcados, nove assistências e um título estadual conquistado com o Dragão.

Em 2022, Janderson retornou de empréstimo do clube goiano para o Corinthians, mas não permaneceu no Parque São Jorge. O atleta foi cedido ao Grêmio, onde venceu o Campeonato Gaúcho, a Recopa Gaúcha e o acesso à elite do Brasileirão. Na segundona pelo Imortal, o atacante atuou em 25 partidas e balançou as redes em duas oportunidades.