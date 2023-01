Ceará anuncia contratação do atacante Vitor Gabriel por empréstimo

O Ceará segue se movimentando no mercado da bola. Na noite desta sexta-feira, 6, o Alvinegro de Porangabuçu anunciou a contratação de mais um atleta após Chay e Janderson. O atacante Vitor Gabriel, que pertence ao Flamengo, foi oficializado como reforço da equipe cearense.

O atleta de 22 anos chega ao escrete preto-e-branco por empréstimo, com vínculo até o final de 2023. Vitor Gabriel está em Fortaleza desde o final de dezembro e já treina com o restante do elenco alvinegro na pré-temporada.

“Feliz demais em fechar com o Ceará, time de camisa que tem uma torcida maravilha. Queria agradecer a toda torcida, que vem se manifestando bem com a minha chegada. Estou preparado e motivado para essa oportunidade. Vamos com tudo trabalhando forte para buscar todos os nossos desafios”, comemorou o atacante.

Antes de chegar ao Ceará, o jovem atacante de 22 anos defendeu as cores do Juventude, também por empréstimo. No clube gaúcho, Vitor Gabriel disputou 35 partidas, marcou três gols e não deu nenhuma assistência. Sua temporada mais goleadora foi em 2021, quando em parte dela jogou pelo time B do Braga, de Portugal, e balançou as redes 11 vezes.

Com o anúncio de Vitor, o Vovô chega ao número de 11 atletas oficializados para a temporada de 2023.

