Sem espaço no Ceará, volante Oliveira está próximo de empréstimo ao Cruzeiro

A informação foi trazida pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo Esportes O POVO; Alvinegro ainda analisa a situação do atleta antes de fechar acordo com o clube Celeste

O Ceará está próximo de emprestar o volante Oliveira ao Cruzeiro. As negociações estão avançadas e o ex jogador da Chapecoense deve ir para a Raposa até o final de 2022, quando também se encerra o contrato dele com o Alvinegro. A informação foi trazida pela Rádio Itatiaia e confirmada pelo Esportes O POVO.

Segundo a Rádio Minas, o atleta de 28 anos já está em Belo Horizonte para fazer exames médicos e deve assinar o contrato com o Celeste nas próximas horas. O Esportes O POVO apurou que o Ceará ainda analisa a situação do atleta antes de fechar a negociação.

Willian Oliveira chegou ao Ceará para a temporada de 2021 após conquistar o acesso com a Chapecoense em 2020. O volante vinha se destacando no início de campanha do Vovô, até sofrer uma lesão no joelho e passar três meses afastado, que o fizeram perder espaço no time principal. Em 2021 o jogador atuou em 22 partidas.

