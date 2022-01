Ceará encaminha contratação do lateral-esquerdo Victor Luís

Será a segunda passagem do atleta pelo Vovô, que chega por empréstimo do Palmeiras-SP até o fim de 2022

O Ceará encaminhou a contratação por empréstimo até o fim de 2022 do lateral-esquerdo Victor Luís, do Palmeiras-SP. A informação foi inicialmente divulgada pelo site Nosso Palestra e confirmada pelo Esportes O POVO com o empresário do atleta, André Cury.

Será a segunda passagem do lateral-esquerdo pelo Vovô. Em 2015, foi peça importante na campanha de reabilitação do Alvinegro na Série B, que lutou contra o rebaixamento naquele ano. Em 27 partidas, Victor Luís marcou três gols com a camisa preto-e-branco.

Formado nas categorias de base do Palmeiras-SP, o jogador de 28 anos entrou em campo 32 vezes durante a temporada de 2021 pelo Alviverde, com um gol marcado e duas assistências. Foram 16 jogos pelo Brasileirão e cinco na Copa Libertadores, competição pela qual foi campeão com o clube paulista.

Victor Luís possui características mais ofensivas e chega para disputar posição com Bruno Pacheco, que tem sido titular absoluto desde 2020. Ao todo, o Vovô já realizou cinco contratações: Richardson, Michel Macedo, Nino Paraíba, Richard e Iury Castilho.