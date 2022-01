Fernando Sobral é o meio-campista com mais desarmes nas últimas três edições da Série A

O volante de 27 anos atuou em 36 jogos no Campeonato Brasileiro de 2021 e segue sendo um dos pilares na marcação do Vovô

Destaque do sistema defensivo do Ceará, Fernando Sobral é o meio-campista com mais desarmes somados nas últimas três edições do Campeonato Brasileiro. Desde 2019, o jogador efetuou 237 desarmes, de acordo com dados do Footstats.

No Brasileirão de 2021, o volante desarmou 112 vezes em 36 partidas disputadas, sendo o primeiro da competição neste fundamento. O segundo jogador do ranking foi João Lucas, do Cuiabá, com 90 desarmes. Em 2020, também foi líder no quesito, com 99 desarmes em 34 jogos.

Em 2019, Fernando Sobral ainda não era o titular da posição na equipe. Entrou em campo em 13 partidas, efetuando 26 desarmes. Ainda assim, foi o meio-campista que mais desarmou no Campeonato Brasileiro.

Na temporada de 2019, o atleta obteve média de 2,5 desarmes por partida, conforme dados do SofaScore. Já em 2020, quando assumiu a titularidade, o jogador alvinegro atingiu 2,9 desarmes por jogo. Em 2021, alcançou 2,8 de média no fundamento.

Um dos principais jogadores do Ceará, Fernando Sobral fará a sua quarta temporada seguida pelo time alvinegro este ano. Titular absoluto desde 2020, o atleta soma sete gols e nove assistências em 135 partidas disputadas pelo Vovô.



