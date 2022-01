Francês Franck Ribéry foi oferecido ao Ceará, revela Robinson de Castro

Atualmente, o francês de 38 anos está no Salernitana, lanterna do Campeonato Italiano. Jogador é ídolo do Bayern de Munique após 12 temporadas disputadas e 21 títulos

O meia-atacante francês Franck Ribéry, 38 anos, ídolo do Bayern de Munique após 12 temporadas no clube alemão, foi oferecido ao Ceará na janela atual de mercado da bola. Quem revelou a situação foi o próprio presidente do Alvinegro do Porangabuçu, Robinson de Castro, em live realizada nesta sexta-feira, 7, no canal do Globo Esporte no Youtube.

"Ontem (6/1), me ligaram oferecendo o Ribéry, da França. Não sabia nem que ele estava jogando", comentou Robinson sem dar maiores detalhes.

Ribéry deixou o Bayern após a temporada de 2018/19. No clube bávaro, o jogador francês conquistou 21 títulos, entre eles oito troféus da Bundesliga e um da Champions League. Ele disputou 422 partidas, marcou 123 gols e deu 183 assistências vestindo a camisa do time alemão.

Nas últimas duas temporadas, Ribéry defendeu a Fiorentina. Atualmente, o francês está no Salernitana, lanterna do Campeonato Italiano.

Robinson de Castro, comentou ainda sobre a proposta a Silvio Romero, do Independiente. O dirigente afirmou que o atleta e o clube argentino estão com a oferta do Alvinegro, mas ainda não houve qualquer definição.

