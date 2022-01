Robinson confirma proposta do Ceará a Romero, cita leilão e monitora outros atacantes

O dirigente afirmou que o atleta e o clube argentino estão com a oferta do Alvinegro, mas ainda não houve qualquer definição

O presidente do Ceará, Robinson de Castro, comentou nesta sexta-feira, 7, em live no Youtube para o canal do Globo Esporte, sobre a proposta a Silvio Romero, do Independiente. O dirigente afirmou que o atleta e o clube argentino estão com a oferta do Alvinegro, mas ainda não houve qualquer definição.

"Nós estamos tentando trazer. Ele é um nome da lista, tem proposta e tudo mais, mas não depende só de nós. O clube (Ceará) fez a oferta já", disse Robinson.

Após o interesse do Ceará se tornar público, o nome de Romero aqueceu no mercado da bola. Para o dirigente do Vovô, há uma situação de "leilão" para valorizar uma possível saída do atacante de 33 anos.

"Acho que já está havendo um leilão nessa situação. Ninguém falava desse jogador. Bastou alguém falar que o Ceará estava atrás que todo mundo começou a falar desse jogador. O cara está na boca de todo mundo. Nossa proposta está lá. Não tivemos resposta", comentou o mandatário alvinegro.

Enquanto não há definição sobre Romero, a diretoria do clube do Porangabuçu segue monitorando o mercado em busca de outros nomes para a posição de camisa 9. "Ao mesmo tempo, estamos vendo outros nomes da própria Argentina. Estamos buscando", completou.

O atacante é o principal destaque do Independiente. No clube desde de 2017, anotou 50 gols em 128 partidas disputadas. Em 2021, foram 22 tentos marcados e 22 assistências dadas em 55 jogos. O argentino tem passagens pelo Lanús-ARG, Rennes-FRA, Chiapas-MEX e América-MEX.

