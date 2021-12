Ceará anuncia a contratação do lateral-direito Nino Paraíba até o fim de 2023

O lateral-direito de 35 anos chega com contrato definitivo até o fim de 2023 e irá disputar posição com Michel Macedo

O Ceará oficializou nesta quarta-feira, 29, a contratação do lateral-direito Nino Paraíba, de 35 anos, que atuou na temporada de 2021 pelo Bahia. O atleta chega com contrato definitivo até o fim de 2023 e disputará posição com Michel Macedo.

Desde 2018 no Bahia, Nino Paraíba foi titular absoluto do Esquadrão neste ano, atuando em 51 partidas, com um gol e quatro assistências. O atleta também foi campeão da Copa do Nordeste — e eleito o melhor lateral-direito do certame regional —, mas o desempenho da equipe na Série A foi ruim, resultando no rebaixamento para a Série B.

Nino iniciou a sua trajetória no futebol no interior da Paraíba por clubes como Sousa e Campinense, onde se destacou e foi negociado posteriormente com o Vitória-BA, clube pelo qual permaneceu entre 2009 e 2015.

Em sua carreira, Nino conquistou uma edição do Campeonato Paraibano, cinco edições do Campeonato Baiano e duas Copas do Nordeste. Além das conquistas, Nino foi eleito o melhor lateral-direito do Nordestão em três oportunidades.

Ficha técnica

Severino de Ramos Clementino da Silva (Nino Paraíba)

Posição: Lateral-direito

Idade: 35 anos

Naturalidade: Rio Tinto/PB

Clubes onde passou: Sousa, Campinense, Vitória, Avaí, Ponte Preta, Bahia e Ceará.

