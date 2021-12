Ceará oficializa contratação do volante Richard até 2024

Alvinegro investirá R$ 1 milhão parar adquirir 50% do passe do atleta de 27 anos; jogador disputou a temporada 2021 no Athletico-PR, onde conquistou o título da Copa Sul-Americana

O Ceará divulgou, nesta quarta-feira, 29, a contratação do volante Richard, de 27 anos. É o terceiro reforço do Alvinegro para a próxima temporada, que assinou contrato até o fim de 2024. O jogador chega ao Vovô a pedido do técnico Tiago Nunes. Ambos trabalharam juntos no Corinthians em 2020.

Richard foi revelado no Atlético Sorocaba e teve passagens por Atibaia, Fluminense, Corinthians, Vasco, e disputou a temporada 2021 pelo Athletico-PR, onde se sagrou campeão da Copa Sul-Americana. O jogador disputou 38 partidas na última temporada e anotou um gol e uma assistência.

O Ceará irá investir R$ 1 milhão para adquirir 50% do passe do atleta. Os outros 50% seguem sob posse do Corinthians.

Richard é o segundo volante anunciado pelo Ceará após o fim da temporada. O primeiro foi Richardson, que acertou seu retorno ao Alvinegro após três anos no futebol japonês.

