Dois jogadores do Sub-20 do Ceará serão integrados ao time principal em 2022

O Ceará terá duas novas peças no elenco principal para a temporada 2022. O zagueiro Marcos Victor e o meia Léo Rafael, que defenderam o time Sub-20 do Vovô em 2021, irão se juntar ao elenco profissional no próximo ano.

Como a equipe volta para a preparação para a pré-temporada no dia 8 de janeiro, os dois atletas não irão participar da Copa São Paulo de Futebol Júnior, que se inicia no dia 2 de janeiro. O primeiro jogo do time profissional do Vovô em 2022 deve ocorrer no final do mês, pela Copa do Nordeste.

O Alvinegro de Porangabuçu irá disputar cinco competições em 2022. São elas: Campeonato Cearense, Copa do Nordeste, Série A do Brasileirão, Copa do Brasil e Copa Sul-Americana. O primeiro torneio que o time irá jogar será o certame regional, que está datado para se iniciar entre os dias 22 e 23 de janeiro.



