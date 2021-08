Contra América-MG, Ceará busca dar fim a sequência de três jogos sem vitórias na Série A

Com boas participações nas últimas partidas e retrospecto de artilheiro do time na Série A, o garoto Rick pode até ser o cara do momento no Ceará. Acontece que dentre os 12 atacantes que o Vovô possui no elenco, tem uma peça que consegue ser ainda mais importante que ele, ofensivamente falando.

Trata-se de Lima, que é, inclusive, mais versátil que o companheiro de clube, já que pode atuar como atacante pelos lados e ainda como meia central, na articulação de jogados. E são os números que provam isso. O camisa 45 é o jogador do Alvinegro com mais participações em gols na atual Série A.

São, seis, sendo quatro com assistências e duas vezes empurrando ele mesmo a bola para a rede, nas partidas contra Internacional (1 a 1), Atlético-MG (2 a 1), Cuiabá (2 a 2), Juventude (2 a 0) e no Clássico-Rei (3 a 1). Todas as participações foram no período invicto de 11 jogos dos cearenses. Ou seja, ele teve participação direta em jogos que definiram 11 dos 24 pontos do Alvinegro.

A pontaria dele também é a melhor dentre todo o arsenal do Ceará, na elite. Dados do site especializado em escaltes Footstats, mostram que Lima é o atleta do Alvinegro que mais acertou chutes no gol (12), à frente do centroavante Cléber (9) e do artilheiro do Vovô no certame, Rick (8). É o ex-Grêmio também quem mais arrisca finalizações na equipe, contabilizando 33 nas 15 rodadas em que entrou em campo, o que dá uma média de pelo menos duas tentativas a cada jogo.

O atacante tem a confiança de Guto Ferreira, tanto que é uma das peças mais constantes no time. Na Série A, são 1.173 minutos jogados, mais que qualquer outro jogador que atue do meio para a frente. O gaúcho fica atrás apenas do lateral-esquerdo Bruno Pacheco (1.350), do volante Fernando Sobral (1.424) e do zagueiro Messias (1.530).

Domingo, contra o América-MG, ele deve aumentar a marca, já que está à disposição de Guto Ferreira e provavelmente vai figurar entre os titulares. Na temporada toda, Lima tem mais um gol, mas tem sido mais participativo mesmo no Campeonato Brasileiro, contribuindo diretamente para a boa campanha do time.

Os bons números na elite, tratada como principal competição do ano, confirmam que a diretoria acertou em comprar o jogador de vez após contar com ele duas vezes por empréstimo. Na temporada anterior, Lima marcou nove gols com a camisa alvinegra e deu seis assistências, aumentando no clube o interesse em contar com ele. O vínculo vai até 2023.

