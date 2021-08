Com 1 a 1 contra o Flamengo, Ceará passa a ser a equipe com mais empates pela Série A

O Ceará empatou com o Flamengo por 1 a 1 na tarde deste domingo, 22, pela 17ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O gol do Vovô foi marcado aos 31 minutos do primeiro tempo por Vina. O Flamengo empatou com Vitinho, aos cinco minutos da etapa final.

Com o resultado, o Alvinegro se torna a equipe com mais empates do Brasileirão (9) e chega aos 24 pontos, mantendo-se na oitava colocação, empatado com o Atlético-GO (7º) e Corinthians (6º), que estão na frente do Vovô por terem mais vitórias no campeonato. O Flamengo assume o quarto lugar, com 28 pontos. O Rubro-Negro ainda tem dois jogos atrasados para cumprir.

A equipe comandada por Guto Ferreira volta a campo no próximo domingo, 29, para encarar o América-MG, às 11 horas, no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG). O Flamengo vai a Vila Belmiro encarar o Santos-SP, no sábado, 28, às 19 horas.

O jogo

A partida começou movimentada. O Ceará pressionava a saída de bola do Flamengo, que evitava o chutão e trabalhava a bola de pé em pé. Com o Vina articulando as jogadas no meio campo, o Vovô explorava a velocidade de Rick nas transições ofensivas. Do lado Rubro-Negro, Michael era o mais acionado nas subidas ao ataque do clube carioca.

Jogando na sua principal característica de transição ofensiva com velocidade, foi o Alvinegro quem criou a primeira boa chance do confronto. Após troca de passes pelo lado esquerdo, Vina chega a linha de fundo e cruza para a área, Clebão cabeceia com perigo, mas a bola é travada por Léo Pereira e sai por cima do gol de Diego Alves.

O Ceará foi melhor na partida até os 20 minutos. Bem posicionado no campo de defesa, o Vovô conseguiu neutralizar as construções ofensivas do Flamengo, que encontrava dificuldade para achar espaços.

O time cearense seguiu cumprindo bem a estratégia traçada por Guto Ferreira de explorar os contra-ataques. Aos 30 minutos, Vina recebe bom passe de Lima, próximo a marca do pênalti, de frente para o gol, mas isola a bola. Um minuto depois, Fernando Sobral faz ótima jogada individual e deixa o camisa 29 cara a cara com Diego Alves. O meio-campista não desperdiça e abre o placar a favor do Alvinegro. Foi o segundo gol de Vina no Brasileirão e o quinto na temporada.

A melhor chance do Rubro-Negro no primeiro tempo só aconteceu aos 37 minutos com Gabigol. Após enfiada de Everton Ribeiro para Matheuzinho na linha de fundo, o lateral tocou para o meio da área e encontrou Gabigol, que dominou e bateu tentando tirar de Richard, mas tirou demais e mandou pela linha de fundo.

Com a vantagem no placar, o Ceará recuou e o Flamengo cresceu na partida. Nos minutos finais da primeira etapa, o Rubro-Negro passou a pressionar o Vovô, mas não conseguiu ser eficiente nas finalizações.

A equipe comandada por Renato Gaúcho voltou para a etapa final com a mesma postura do fim do primeiro tempo, com muita pressão. Logo aos cinco minutos, Vitinho chutou da entrada da área e marcou o gol de empate do Flamengo. Foi o 11º gol do atacante na temporada.

Empatados no placar, o jogo ficou truncado, com as equipes brigando pela posse de bola no meio campo. Aos 23 minutos, Rick teve uma chance de ouro para colocar o Vovô novamente a frente no placar. Vina fez bom passe para o camisa 37, que driblou um marcador e finalizou em direção ao gol. Léo Pereira tirou a bola em cima da linha e salvou o time carioca.

O Flamengo respondeu rápido e, aos 27 minutos, após bom passe de Gabigol, Michael saiu cara a cara com o goleiro Richard, que fechou o ângulo do atacante e realizou boa defesa.

Guto Ferreira, então, promoveu quatro mudanças na equipe para dar novo fôlego ao time cearense. Mendoza, Jael, Erick e Naressi entraram para as saídas de Vina, Lima, Rick e Willian Oliveira.

As mudanças, no entanto, não surtiram efeito e o resultado entre Ceará e Flamengo terminou empatado por 1 a 1.



