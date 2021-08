Ceará está a um ponto de superar melhor campanha como visitante no 1º turno da Série A

É possível que, enquanto comemoravam o gol sobre o Flamengo-RJ, muitos torcedores do Ceará não tenham notado que praticamente todos os jogadores do clube, inclusive os que estavam no banco de reservas, fizeram questão de correr até o meia Vina, autor do tento, para abraçá-lo.

O gesto escancara a importância do atleta para o grupo, mesmo que ele não esteja na melhor fase. Voltar a balançar a rede diante de um candidato ao título da Série A e atuando bem em campo, no entanto, pode ser um bom empurrão para que o camisa 29 volte a ser o jogador que se destacou em 2020, sendo eleito, inclusive, o melhor meia do Campeonato Brasileiro.

O talento de Vina é indiscutível. Só quem não o acompanhou na temporada passada ou quem está tomado pela raiva após algum resultado ruim do Ceará é capaz de defender que o clube não deveria ter renovado com ele. Além dos 23 gols e 19 assistências, o meia definiu alguns jogos praticamente sozinho, despertando o olhar de outras equipes.

A diretoria alvinegra teve que fazer esforço — justo, diga-se — para mantê-lo e o próprio jogador, que sempre disse se sentir bem no clube, entendeu que era melhor ficar em Porangabuçu. O vínculo de quatro anos tinha também uma perspectiva de faturar com ele, apesar dos 30 anos; afinal de contas, mais uma temporada naquele nível e seria difícil Vina permanecer no Alvinegro.

Futebol, porém, é dinâmico e o Vina de 2021 não vinha lembrando o de 2020 até o duelo contra o Flamengo. Não que o jogador estivesse alheio ou desmotivado, pelo contrário. Em várias partidas era possível notar no rosto do jogador a ânsia por voltar a fazer um gol e o incômodo com as chances desperdiçadas. Além das atuações abaixo — e o nível de comparação é bem alto —, os cinco gols muito espaçados do meia, com exceção dos dois primeiros, pesaram no julgamento do torcedor, a ponto de alguns irem cobrar principalmente dele em pleno aeroporto, causando constrangimento.

Na ocasião, mesmo acuado, Vina fez questão de dizer que havia ficado no Ceará por vontade própria e voltou a dar ênfase a isso ontem, em suas redes sociais, quando falava do próprio desempenho no jogo contra o Flamengo. “Entendam, eu amo este clube. Parece clichê, mas jogador é humano! Obrigado, Ceará, por tudo que fez na minha vida, pelo que faz e pelo projeto que temos pra fazer! Eu escolhi ficar no Ceará”, escreveu.

O desabafo mostra o quanto o atleta estava se sentindo pressionado, provavelmente até por ele mesmo. O gol marcado após 15 rodadas de jejum na Série A causa um alívio momentâneo e afeta diretamente a confiança do jogador, que já foi afagada recentemente com a revelação do técnico Tite, da seleção brasileira, de que o atleta do Vovô já esteve na pré-lista de convocação para vestir a canarinho.

Na atual Série A, Vina tem dois gols e uma assistência, ainda muito distante dos números da temporada anterior (13 e 9, respectivamente), mas resta mais de um turno todo pela frente, caso a recuperação do bom futebol por parte dele comece agora. Com a cabeça boa, clima favorável e uma semana aberta pela frente, tudo conspira a favor.

Uma recuperação do meia seria praticamente um reforço para o Ceará, já que aquele jogador de 2020 fazia a diferença em campo a cada jogo. Ao contrário de outros jogadores nos quais o clube investiu milhões mas não renderam e seque demonstraram a preocupação com isso, Vina sempre deixou o incômodo transparecer, até mesmo quando era substituído. O que algumas vezes pareceu birra — e o treinador tem o direito de fazer a mudança que entender melhor —, também escancara a vontade de ajudar mais.



