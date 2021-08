Com Jael e Yony, Ceará bate o Grêmio e assume a liderança no Brasileiro de Aspirantes

Com a vitória, o Alvinegro ultrapassou o Imortal e assumiu a liderança do grupo C

Com a utilização de Jael e Yony González no time titular, o Ceará bateu o Grêmio por 2 a 0, nesta quinta-feira, 26, na Cidade Vozão, em Itaitinga, pela segunda fase do Campeonato Brasileiro de Aspirantes (sub-23). Com a vitória, o Alvinegro ultrapassou o Imortal e assumiu a liderança do grupo C.

O Vovô foi superior ao adversário nos 90 minutos e soube aproveitar melhor as chances criadas. No primeiro tempo, Danrley tabelou e recebeu assistência de Yony González para abrir o placar.

No segundo tempo, a equipe do Porangabuçu ampliou após rápido contra-ataque. Desta vez, Danrley arrancou e tocou para Wendson driblar o zagueiro do Grêmio e chutar no fundo das redes, dando números finais ao confronto.

O centroavante Jael chegou a acertar bola no travessão em cobrança de falta. O atleta atuou os 90 minutos, mas passou em branco.

A utilização de jogadores do elenco principal na equipes de aspirantes se tornou prática comum no clube. Além de aproveitar peças sem espaço no grupo, a competição também serve para dar ritmo de jogo e dar nova chance de a comissão técnica observar alguns nomes.

O regulamento do Campeonato Brasileiro de Aspirantes permite o uso de até quatro jogadores acima de 23 anos.

Liderança

Com a vitória sobre o Grêmio, o Ceará chegou a quatro pontos e assumiu a liderança da chave C após duas rodadas. Na estreia da segunda fase, o Vovô empatou em 2 a 2 com o Corinthians.

Já o Grêmio estreou com vitória após golear por 9 a 0 o Figueirense.

Nesta quinta-feira, 26, Corinthians e Figueirense também se enfrentaram. As equipes terminaram o duelo empatadas em 0 a 0.

Na segunda fase, todos os quatro integrantes do grupo C se enfrentam em partidas de ida e volta e os dois mais bem posicionados avançam para a semifinal. O Ceará tem quatro pontos seguido do Grêmio, com três. O Corinthians possui dois pontos, enquanto o Figueirense, um.

Os outros dois semifinalistas sairão da chave D, onde estão Fortaleza, Bahia, Avaí e Bragantino.

