Mosaicos, bandeiras e provocações: a festa das torcidas de Ceará e Fortaleza na final

Alvinegros e tricolores foram ao estádio com um único intuito: gritar "é campeão". Melhor para os torcedores do Vovô

Assim como ocorre em mais de 100 anos de rivalidade, as torcidas de Ceará e Fortaleza protagonizaram festas emocionantes na tarde deste sábado, 22, na Arena Castelão . Bandeirinhas, múltiplos mosaicos, músicas entoadas no volume máximo e provocações agitaram as arquibancadas no Clássico-Rei da final do Campeonato Cearense 2025 .

No famoso "esquenta" no estacionamento do Gigante da Boa Vista, o lado do Vovô mostrou mais empolgação e confiança devido ao primeiro jogo da final — vencido pelo Alvinegro por 1 a 0. Por volta das 15 horas (horário de Brasília), a animação ganhou mais um ingrediente importante: a chegada do ônibus do time, que foi recebido nos braços da torcida com gritos de "Vamos ser campeões, Vovô" e "Vai pra cima deles, Vovô".

Já do outro lado do Castelão, tricolores não demonstraram tanta vibração para o duelo. A má fase da equipe, que soma cinco derrotas nos últimos nove duelos, foi fator determinante para a "quebra" de expectativa dos aficionados. Todavia, mesmo com o cenário desfavorável, houve apoio aos atletas.

Mosaicos e provocações

Passado o pré-jogo, os presentes subiram às arquibancadas e emplacaram festas que roubaram a cena no noticiário esportivo brasileiro. Nos setores destinados ao Fortaleza, na área Sul, os torcedores apresentaram um mosaico 3D que continha a imagem de um Leão pilotando um avião, em alusão a um piloto kamikaze. Na área oposta, alvinegros levantaram um mosaico com a frase "Respeita teu pai".