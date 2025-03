Com título, Ceará chega ao 47º Campeonato Cearense e se isola como maior campeão

Imagens do fotojornalista Samuel Setubal do Clássico Rei do segundo jogo das finais do Cearense 2025 / Crédito: Samuel Setubal

O Ceará ficou no empate com o Fortaleza, por 1 a 1, na tarde deste sábado, 22, na Arena Castelão, e conquistou o bicampeonato estadual de forma invicta e indiscutível. Além disso, o Vovô chegou ao seu 47º título, isolando-se ainda mais como o maior vencedor da história da competição. A decisão foi encarada como um verdadeiro "tira-teima", já que ambas as equipes chegaram à final com 46 títulos cada. Com a conquista, o Alvinegro volta a ficar à frente na contagem após quatro temporadas de equilíbrio na disputa com o Tricolor.

Até 2021, o Ceará já detinha o maior número de troféus do Estadual, com 45 conquistas contra 44 do Fortaleza. No entanto, em 2022, o Leão empatou a contagem ao erguer a taça e, no ano seguinte, tomou a dianteira ao chegar a 46, contra 45 do rival.