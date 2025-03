Duelo tático: Léo Condé ofusca Vojvoda em dois jogos e Ceará ergue a taça do Cearense

Começando com a vantagem no placar no jogo de volta, Léo Condé entrou em campo com mais certezas que Vojvoda, aproveitou melhor suas peças e teve o trunfo de acertar nas mudanças quando viu o Fortaleza empatar o placar agregado

Para conhecer o próprio elenco, nem sempre o tempo é o maior determinante. As fases afetam, a leitura com a bola rolando é protagonista e as decisões são cruciais, principalmente em jogos que requerem adaptabilidade. Nas finais do Cearense, Léo Condé conquistou o título ao lado do Ceará sobre o Fortaleza de Vojvoda. No jogo tático de xadrez entre os dois, o treinador alvinegro moveu menos suas peças, mas teve melhor aproveitamento nas escolhas.

O confronto derradeiro ocorreu neste sábado, 22, na Arena Castelão. Com a vantagem do primeiro jogo, vencido por 1 a 0, o Ceará soube utilizar bem as faltas táticas para diminuir a velocidade quando necessário, conseguiu manter sua defesa organizada e aproveitou as situações do jogo de forma precisa. Mesmo pecando na produção de contra-ataques a qual se propôs, o Vovô fez o necessário para erguer sua 47ª taça estadual.