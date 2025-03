Campeão incontestável: Ceará encerra Estadual com melhor defesa e ataque

Após um empate por 1 a 1 diante do Fortaleza, o Ceará confirmou seu bicampeonato estadual e conquistou o 47º título do Campeonato Cearense, consolidando-se como o maior vencedor da história do torneio. Além do troféu, o Vovô encerrou a competição com números expressivos, registrando a melhor defesa e o ataque mais eficiente da disputa.

Ao longo de nove partidas, o Alvinegro de Porangabuçu balançou as redes em 21 oportunidades, demonstrando um setor ofensivo produtivo e bem distribuído. A artilharia da equipe no estadual ficou com Pedro Raul, herói do título alvinegro ao marcar o tento de empate frente ao maior rival.