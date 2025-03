Léo Condé celebra título estadual e espera ‘ano competitivo’ do Ceará

Técnico conquista o bicampeonato com o Vozão de forma invicta do Campeonato Cearense, neste sábado, contra o Fortaleza, na Arena Castelão

O técnico do Ceará, Léo Condé, soube fazer com um elenco praticamente todo reformulado, um time eficiente. Na campanha do título do Campeonato Cearense sobre o Fortaleza, neste sábado (22), o treinador sob o comando da equipe teve 92,5% aproveitamento, ganhando oito de nove partidas. Após o duelo na Arena Castelão, ele celebrou a conquista e espera ano competitivo do Vozão.

“Estou muito feliz aqui à frente do Ceará. Todas as pessoas importantes no nosso processo, mas sem dúvida nenhuma a família que acaba sendo a mais sacrificada pela carreira do treinador. Dedico a minha família, mas a gente divide sim também com a torcida que tem sido muito especial desde quando eu cheguei. Uma participação incrível nos jogos e isso nos levou à conquista do título”, disse ao Goat antes de complementar.