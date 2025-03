Bruno Ferreira valoriza conquista do Ceará: "Para dar confiança na sequência do ano"

Bruno Ferreira, goleiro do Ceará, começou o Campeonato Cearense como reserva e retomou a titularidade ainda na fase de grupos / Crédito: FCO FONTENELE

O Ceará conquistou seu 47º título de Campeonato Cearense na tarde deste sábado, 22, após empatar por 1 a 1 com o Fortaleza e levar a melhor no placar agregado, já que venceu a primeira partida por 1 a 0. O goleiro Bruno Ferreira concedeu entrevista e falou sobre o título. O arqueiro falou sobre a qualidade do adversário e como a conquista traz confiança para a equipe no decorrer da temporada.

"É um título importante, em cima do maior rival do clube, um jogo difícil, adversário muito qualificado. Sabíamos da importância dessa conquista para dar confiança na sequência do ano. A gente merece, trabalhamos para isso, com humildade conseguimos esse título."