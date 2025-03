"Queríamos muito o título, mas falhamos", diz João Ricardo após empate com o Ceará

O goleiro agradeceu o apoio dado pela torcida no jogo de hoje e pediu que os tricolores sigam apoiando durante o restante da temporada

O atleta também falou sobre o time do Ceará, que em sua visão jogou um melhor futebol durante o Campeonato Cearense.

O Fortaleza empatou por 1 a 1 com o Ceará e perdeu o título devido a vitória alvinegra por 1 a 0 no primeiro jogo. Após a partida, o goleiro João Ricardo falou sobre a partida e sobre o apoio que o clube recebeu durante o jogo.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"A equipe do Ceará foi melhor durante todo o campeonato, mas a gente lutou. Faltou entrega, principalmente no jogo de hoje. Lamentamos, falhamos; queríamos muito o título, mas falhamos. Agradecer ao torcedor que veio e compareceu, o torcedor fez a parte dele, apoiou desde a chegada do ônibus até o momento final".