Ceará empata com Fortaleza e se torna o maior campeão do Cearense

Em jogo agitado no 2° tempo e com estrela de Pedro Raul, Vozão garante empate por 1 a 1 com Tricolor e conquista o 47º título do Estadual / Crédito: Jogada 10

Em final do desempate, o Ceará se deu melhor e se torna o maior campeão cearense com 47 títulos na história. Neste sábado (22), o Vozão garantiu empate com Fortaleza por 1 a 1, na tarde deste sábado (22), na Arena Castelão, pela final do Estadual. Com um a menos quase o segundo tempo inteiro, o Laion saiu na frente no placar com Lucas Sasha, mas o artilheiro Pedro Raul arrancou o empate para o Alvinegro. Por conta da vitória do jogo de ida por 1 a 0, qualquer placar igual era favorável ao time de Léo Condé. Com o resultado, o Ceará se torna o maior campeão do Campeonato Cearense, com 47 títulos, e de forma invicta. Aliás, o Vozão não conquistava um bicampeonato desde os títulos de 2017 e 2018. Depois disso, o Fortaleza emplacou um pentacampeonato consecutivo (2019-2023). O Laion, agora, fica com 46 taças da competição.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Muita transpiração e baixa criatividade Como qualquer outro clássico, a partida entre Ceará e Fortaleza foi quentes nos 45 minutos iniciais, ainda mais por se tratar em uma final de Cearense. Uma partida bem truncada no meio-campo e com faltas recorrentes. Além disso, os times se preocuparam mais na marcação e sem tantas chances claras de gols para os dois lados. Em uma das divididas, o Vozão quase saiu na pior. Matheus Bahia fez falta em Pikachu, que ficou caído no gramado. O árbitro deu o vermelho direto, mas o lance passou por análise do VAR. Na sequência, o juiz deu o amarelo para o lateral-esquerdo. Precisando vencer, o Tricolor do Pici rodou mais a bola do que de fato teve chances. A melhor aconteceu aos 41 minutos em finalização de fora da área de Moisés.

Que lambança, Ávila! Na volta do intervalo, o técnico Juan Pablo Vojvoda voltou com duas mudanças no Fortaleza. Nos primeiros minutos, a equipe já parecia uma outra postura e mais agressiva. No entanto, logo aos cinco minutos, o zagueiro Gastón Ávila, que entrou no intervalo, recebeu o vermelho direto após entrada forte em Fernando Sobral, do Ceará. Uma lambança total. O treinador, a sua comissão técnica e os jogadores do Tricolor lamentaram a expulsão. Fortaleza não desiste, mas Pedro Raul é fatal para o Ceará Mesmo com um a menos, o Fortaleza não diminuiu a intensidade inicial da segunda etapa e conseguiu achar um gol importante aos 14 minutos. Lucas Sasha aproveitou sobra da bola após cruzamento e colocou no fundo das redes. O lance ainda precisou passar por avaliação do VAR. Depois disso, o técnico Léo Condé, do Ceará, fez mudanças para tentar garantir pelo menos o empate. O jogo, assim, ficou aberto para os dois lados. Logo em seguida, Lucas Mugni e Willian Machado tiveram chances de marcar para o Vozão. Após algumas mudanças, o time de Léo Condé preferiu ficar mais com a posse de bola e conseguiu chegar ao gol de empate. Fabiano Souza cruzou e o artilheiro Pedro Raul cabeceou para igualar a partida. O Ceará ainda teve outras oportunidades de ampliar, com Matheus Bahia e Guilherme. Do outro lado, o Laion teve dificuldades para criação de jogadas e explorou as bolas paradas. Para piorar a situação, Vojvoda colocou Kayzer aos 38 minutos, mas ele sentiu a coxa logo em sua primeira arrancada. No fim, o Ceará apenas controlou e confirmou o bicampeonato estadual.