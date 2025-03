Empate na final mantém tabu de dois anos sem derrotas do Ceará para o Fortaleza

A última vitória tricolor sobre o time de Porangabuçu aconteceu no dia 1º de abril de 2023, no primeiro jogo das finais do cearense daquela temporada

O empate de 1 a 1 entre Ceará e Fortaleza, na tarde este sábado, 22, manteve o tabu de duas temporadas sem derrotas do Alvinegro para o Tricolor. Além da manutenção da sequência sem derrotas no Clássico-Rei, o Vovô garantiu o bicampeonato cearense de forma invicta.

A última vitória tricolor sobre o time de Porangabuçu aconteceu no dia 1º de abril de 2023, no primeiro jogo das finais do cearense daquela temporada. Na ocasião, os gols do Leão foram marcados por Lucas Sasha e Caio Alexandre, enquanto Danilo Barcelos descontou para o Vovô.

Desde então, foram oito confrontos, com três vitórias do Ceará e cinco empates. Vale lembrar que as equipes ainda se enfrentarão duas vezes no Campeonato Brasileiro e podem se cruzar tanto na Copa do Nordeste como na Copa do Brasil.

Ambas as equipes entram em campo, nesta quarta-feira, 26, pela Copa do Nordeste. O Ceará vai a Salvador enfrentar o Bahia por um jogo da quarta rodada do regional, às 19 horas, enquanto o Fortaleza recebe o CRB, pela sétima e última rodada do certame.