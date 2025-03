Condé enaltece ambiente no Ceará e celebre conquista do título estadual

Ainda no gramado da Arena Castelão, após a conquista do Campeonato Cearense de 2025, Léo Condé, técnico do Ceará, falou sobre a relação com o elenco desde sua chegada e ressaltou o momento especial que o Alvinegro esta vivendo.

Com o empate no segundo jogo da final, o Vovô conquistou seu primeiro bi-campeonato invicto. Antes do jogo deste sábado, 22, neste ano, o Ceará havia saído vitorioso em todas as outras sete vezes que esteve em campo pelo estadual.