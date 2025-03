Sobral exalta dedicação do Ceará em final e elogia Pedro Raul: "Tem trabalhado muito"

Bruno Pacheco marcando Fernando Sobral / Crédito: Samuel Setubal

Um dos grandes personagens do Ceará na conquista do título do Campeonato Cearense, Fernando Sobral comentou, após o jogo contra o Fortaleza neste sábado, 22, sobre o “esforço e dedicação” que marcaram a campanha da equipe no torneio. “Muito feliz. Muito feliz mesmo. Já estou até rouco de tanto que falei que estou feliz. É preciso exaltar todo o grupo, o esforço e a dedicação. A humildade e o respeito que tivemos pelo nosso adversário. Agora é comemorar, sabendo que temos muito para evoluir ainda para fazer um grande ano e deixar nossa Nação feliz”, disse o volante em conversa com o Esportes O POVO.