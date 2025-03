Quais "armas secretas" Condé e Vojvoda podem aproveitar do banco na final do Cearense

Galeano e Yago Pikachu são armas de Ceará e Fortaleza para a grande final / Crédito: Montagem sobre fotos de Samuel Setubal e Lucas Emanuel/FCF

A força dos elencos pode ser um fator decisivo na grande final do Campeonato Cearense, neste sábado, 22, às 16h30min, na Arena Castelão. Ao longo dos 90 minutos do Clássico-Rei, Léo Condé, técnico do Ceará, e Vojvoda, comandante do Fortaleza, poderão aproveitar "armas secretas" do banco de reservas para tentar mudar o cenário do jogo, sobretudo na parte ofensiva.

Ceará: Rômulo e Galeano Do lado do Vovô, que tem a vantagem do empate por ter vencido a primeira partida por 1 a 0, dois jogadores contratados para esta temporada têm mostrado importância quando acionados. O paraguaio Galeano vive momento de ascensão e anotou três gols nos três jogos mais recentes, além de ter sofrido o pênalti no confronto de ida da final, no sábado passado, 15.

Outra arma ofensiva do Ceará é o meia-atacante Rômulo. O camisa 19, que é armador de origem, tem sido utilizado como ponta-esquerda por Léo Condé e, aos poucos, tem exibido o desempenho que teve quando se destacou pelo Novorizontino-SP — onde trabalhou com o treinador —, antes de ser contratado pelo Palmeiras. Apesar de ainda não ter participações diretas em gols do Vovô, Rômulo tem dado boa dinâmica à equipe e contribuído com a qualidade na construção de jogadas, fazendo dobradinha com o argentino Lucas Mugni. O atleta de 23 anos pode ser uma opção para o decorrer do Clássico-Rei, já que Fernandinho deverá ser o titular na posição. Fortaleza: Pikachu e Kervin Do lado do Leão, que terá de vencer por dois gols de diferença para ser campeão, as possíveis soluções do banco de reservas passam pela experiência e pela juventude. Com 20 Clássicos-Rei já disputados, Yago Pikachu pode ser aproveitado por Juan Pablo Vojvoda no decorrer do confronto para dar maior poder de fogo à equipe.