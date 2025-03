Marllon foca no Ceará e diz não se importar com fase do Fortaleza antes da final

O zagueiro do Vovô também comentou, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 20, sobre o sonho do elenco alvinegro em conquistar o título estadual desta temporada

É inegável que, no próximo sábado, 22, Ceará e Fortaleza se encontrarão na Arena Castelão para disputar o título do Estadual em momentos distintos. O Alvinegro, embalado pela vitória no jogo de ida e com ótima sequência de resultados, enquanto o Tricolor está em má fase e com cinco derrotas nas últimas oito partidas.

Apesar do contexto, o zagueiro Marllon, do Vovô, enfatizou que a situação do rival “não importa” e que o foco do time comandado por Léo Condé está nele mesmo. Na declaração, feita durante entrevista coletiva nesta quinta-feira, 20, o defensor também destacou a vontade e a concentração do elenco alvinegro para buscar o título.