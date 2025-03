Ceará teve dez jogadores oriundos da base entre relacionados em vitória sobre Juazeirense

Lateral-direito Zé Neto foi titular na vitória alvinegra / Crédito: Samuel Setubal

A vitória do Ceará por 2 a 0 diante da Juazeirense-BA na noite dessa quarta-feira, 19, não foi importante apenas em termos de classificação na Copa do Nordeste, mas também no processo de formação de atletas feito pelo clube alvinegro. Isso porque 10 jogadores oriundos das categorias de base do Vovô foram relacionados pelo técnico Léo Condé. São eles: o goleiro Deivid Andrade; os zagueiros Marcos Victor, Gabriel Rocha e Vini Uchella; o lateral Zé Neto; os meio-campista Pedro Esli e Léo Rafael; e os atacantes Bruninho, Guilherme e João Victor.