Algoz do Fortaleza, meia do Sousa foi a lanchonete por sugestão de Uber e se diverte com vídeo viral

"Não conheço muita coisa ainda em Sousa e não costumo ir naquela lanchonete. Tínhamos rodado a cidade dentro do Uber procurando um lugar para comer, mas não achamos por conta do horário. Depois, o Uber acabou indicando aquela lanchonete, e, por coincidência, encontramos os torcedores do Fortaleza. Eles foram bastante atenciosos com a gente, foi um episódio bem legal. Acho que as coisas que o futebol proporciona são incríveis. Eu faço questão sempre de estar respondendo, de dar atenção, de tirar uma foto. Eu me sinto feliz por poder ter esse reconhecimento da torcida, apesar de ser uma torcida rival, mas acho que futebol tem que ser assim, uma coisa leve", comentou.

Autor dos dois gols do Sousa na vitória diante do Fortaleza nessa quarta-feira, 19, o meia Luan Rodrigues concedeu entrevista exclusiva ao Esportes O POVO e falou sobre o vídeo pós-jogo que viralizou nas redes sociais . Na gravação, o camisa 10 e outros atletas do Dinossauro aparecem comendo em uma lanchonete ao lado de torcedores tricolores, que brincaram com a situação. Para o jogador, o momento foi "bem legal".

Ainda durante a entrevista, Luan Rodrigues celebrou os tentos assinalados diante do Leão do Pici. O primeiro gol ocorreu aos 30 minutos, enquanto o segundo, de falta, aconteceu aos 12 minutos da segunda etapa.

Presentes no vídeo, os leoninos Mauro Filho e Felipe Cruz também comentaram sobre a situação: "A cidade não tinha nada aberto, aí achamos um canto pra comer salgado. Estávamos 'de boa', comendo, e chegou o jogador do Sousa. No primeiro momento a gente não acreditou que era ele. Pensei que era da base, aí depois ele mostrou os vídeos dizendo que era o Luan, né? Luan Rodrigues. Cara, gente boa demais, humilde, mora lá perto e tudo", dissertou Mauro ao Esportes O POVO .

Expectativa para o duelo



De acordo com o meia, o elenco já idealizava vencer o Fortaleza: "Foi muito falado dentro do vestiário sobre fazer um bom jogo e vencer, né? A gente já tinha feito grandes jogos contra os grandes e acabava levando um empate ou acabava saindo com a derrota. Então foi muito falado sobre isso. Querendo ou não é um time de série A, um time que disputa libertadores. A gente estava devendo uma vitória contra um time grande e do jeito que foi, foi especial."

Conversa com atletas do Fortaleza



Em outro momento, Luan revelou uma conversa com o ponta Yago Pikachu, do Tricolor de Aço, durante a partida e destacou o tratamento dos jogadores leoninos com a equipe paraibana após o apito final. Na sequência, classificou a festa no vestiário como "final de campeonato".

"A gente foi cumprimentar os jogadores ali e eles foram bastante atenciosos, principalmente o Pikachu. Dentro do campo eu pedi a camisa dele para dar presente para o meu pai, ele falou que no final do jogo ele poderia me ceder a camiseta. No final eu fui lá, ele me deu a camisa, parabenizou pelo jogo, não só ele, o Titi também [...] No vestiário o clima foi de festa, de alegria, parecia até a final do campeonato. E foi dessa forma que a gente encarou o Fortaleza, como final do campeonato mesmo", comentou o meia.