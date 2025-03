Ceará vence Juazeirense e fica a um empate de vaga no mata-mata do Nordestão

Galeano, jogador do Ceará, comemora gol marcado diante da Juazeirense / Crédito: SAMUEL SETUBAL / O POVO

Com um jogo a menos, o Ceará está a um empate de classificar para o mata-mata da Copa do Nordeste. O Alvinegro de Porangabuçu venceu na noite desta quarta-feira, 19, a Juazeirense por 2 a 0 na Arena Castelão. Os gols que encaminharam bem a ida do Vovô para a segunda fase do certame regional saíram da cabeça e dos pés de Galeano, aos cinco e aos 39 minutos do segundo tempo, respectivamente. Com o triunfo, o grupo comandado por Léo Condé alcançou 10 pontos no Grupo B, permanecendo na terceira colocação, mas pegando maior distância dos times que ocupam as posições mais baixas. O time cearense possui uma partida ainda a ser disputada, já que teve o jogo diante do Bahia adiado.

O Vovô irá disputar a rodada sete da fase de grupos da Copa do Nordeste na próxima quarta-feira, 26, diante do Sampaio Corrêa fora de casa. Antes disso, no sábado, 22, o grupo comandado por Léo Condé decidirá o título do Campeonato Cearense de 2025 diante do Fortaleza. A equipe possui a vantagem após ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0.

Ceará x Juazeirense: como foi o jogo Apesar de entrar em campo com time praticamente reserva — com exceção de Lourenço —, o Ceará não teve dificuldade em controlar a partida desde os primeiros minutos diante de uma frágil Juazeirense. A equipe criou um grande volume de jogo, mas foi para o intervalo sem balançar as redes por dois pontos de falha. O principal deles foi na finalização. Mesmo chutando ao gol 12 vezes, o Alvinegro de Porangabuçu não conseguiu causar qualquer grande susto ao goleiro Igor nos 45 minutos iniciais. As tentativas ocorreram em cobrança de falta, que Martínez levantou na grande área, mas ninguém alcançou para finalizar, bem como com cabeçada de Guilherme e finalizações de Galeano e Nicolas. Outro ponto que o Vovô também se mostrou em deficiência foi na criação de jogadas. Apesar de ter um grande volume de jogo, um time esbarrou mais do que deveria na defesa de uma impotente Juazeirense, com várias finalizações nem sequer chegando ao goleiro adversário por ser travado pela defesa baiana.