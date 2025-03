Renato Kayzer, do Fortaleza, é alvo do Juventude no mercado da bola

Renato Kayzer disputou dez jogos pelo Fortaleza em 2025 / Crédito: AURÉLIO ALVES

Em meio à negociação com o Atlético-MG para contratar Deyverson, o Fortaleza vê um dos centroavantes do elenco na mira de outra equipe brasileira. O Esportes O POVO apurou que o Renato Kayzer é alvo do Juventude, que estuda fazer proposta pelo camisa 79 na janela de transferências dos Estaduais. O interesse dos gaúchos pelo jogador de 29 anos é um pedido do técnico Fábio Matias. O Jaconero sabe as condições para uma negociação e considera apresentar oferta nos próximos dias, após a final do Campeonato Cearense, no próximo sábado, 22, e o Leão definir a chegada ou não de Deyverson.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Inicialmente, o Tricolor pretendia realizar uma eventual venda de Kayzer por 2 milhões de dólares (R$ 11,3 milhões na cotação atual), mas já aceita conversar por cifras menores, em torno de 1,5 milhão de dólares (cerca de R$ 8,5 milhões).

Reserva imediato de Lucero, Renato Kayzer disputou dez jogos e marcou três gols em 2025. Com a possível chegada de Deyverson ao Pici, o camisa 79 perderia espaço no elenco de Juan Pablo Vojvoda. O cenário, portanto, desperta o interesse de outros clubes e deixa o centroavante ciente da concorrência, o que pode dificultar uma maior minutagem no decorrer da temporada. Nos últimos meses, Kayzer esteve na mira do Fluminense, por exemplo, além de equipes do México, do Japão e dos Estados Unidos, mas sem avanços. O Juventude tem no elenco, por exemplo, o experiente Gilberto. Procurado pelo Esportes O POVO, o Fortaleza não se manifestou sobre o tema. Caso o clube se posicione, a matéria será atualizada.

A carreira de Renato Kayzer Com passagens por Santos e Desportivo Brasil nas categorias de base, Renato Kayzer foi revelado pelo Vasco, em 2015. Com poucas oportunidades, passou a ser emprestado: defendeu Oeste-SP, Portuguesa, Villa Nova-MG, Ferroviária-SP e Tupi-MG. Em 2018, chegou ao Atlético-GO, onde ganhou mais espaço. Depois passou por Cruzeiro, Ponte Preta e Chapecoense até retornar ao Dragão, em 2020. Naquele mesmo ano, foi contratado pelo Athletico-PR. Com a camisa do Furacão, o atacante se tornou xodó da torcida e foi campeão da Sul-Americana. O desempenho atraiu o interesse do Fortaleza, que o comprou em 2022. Sem espaço no Pici, foi emprestado ao Daejeon Hana Citizen, da Coreia do Sul, onde acabou sofrendo grave lesão. A volta aos gramados ocorreu na reta final de 2023, pelo América-MG.