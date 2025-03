Torcedores do Fortaleza protestam com faixas na sede do clube na véspera da final

Torcedores do Fortaleza realizaram protestos em frente a sede do clube, na noite de ontem, 20. Em um vídeo, divulgado por um torcedor nas redes sociais, é possível ver algumas faixas hasteadas na entrada do Pici.

Além deste episódio, outros casos de manifestações de torcedores do Leão aconteceram nas últimas semanas. No dia 4 de março, algumas faixas contra o CEO da SAF do Fortaleza, Marcelo Paz, foram colocadas em viadutos e passarelas da capital cearense.

No mesmo dia, após uma coletiva de imprensa de Paz no Pici, alguns torcedores de uma das organizadas do clube foram realizar protestos no Centro de Treinamento do clube. Já no início desta semana, outro grupo foi à sede do Leão, mas não conseguiu entrar para conversar com jogadores ou dirigentes.

Procurado pelo Esportes O POVO, o Fortaleza não se manifestou sobre o tema. Caso o clube se posicione, a matéria será atualizada.