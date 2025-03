Fortaleza faz mais um jogo decepcionante e perde para o Sousa na Copa do Nordeste

Felipe Jonatan, lateral-esquerdo do Fortaleza, em duelo contra o Sousa / Crédito: Mateus Lotif / Fortaleza EC

Em partida de péssimo desempenho, o Fortaleza foi derrotado pelo Sousa-PB, por 2 a 1, fora de casa, no Estádio Marizão, na noite desta quarta-feira, 19, pela sexta rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. Luan Rodrigues, em duas oportunidades, marcou os gols do Dino. Kervin descontou para o Leão. O time de Vojvoda volta a campo no sábado, 22, pelo jogo de volta da final do Campeonato Cearense, diante do Ceará, na Arena Castelão, às 16h30min.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora O Tricolor perdeu na ida por 1 a 0 e precisa de um triunfo por dois ou mais tentos de diferença para sair com o título. Se vencer pelo mesmo placar do confronto inicial, pênaltis.

Os donos da casa responderam logo, no minuto 19. Iran disparou em velocidade, cruzou rasteiro e Jackson, livre, teve a chance de abrir o placar, mas mandou para fora. O duelo, então, ficou truncado e muito faltoso. Ao todo, foram seis cartões amarelos distribuídos — três para cada lado — pelo árbitro Wallas Martins Lopes, que se mostrava inseguro. O mesmo ocorria com o Fortaleza, que, em mais um jogo, demonstrava uma clara dificuldade em desenvolver seu futebol, justificando as críticas da torcida.

O resultado disso veio aos 29 no relógio. Em lançamento de longa distância de Iran, Luan Rodrigues, bem posicionado, dominou, invadiu a área, teve tempo de ajeitar o corpo, girar e finalizar sem possibilidade alguma de defesa para Brenno. Contudo, mesmo sem demonstrar instabilidade na partida, o Tricolor do Pici foi rápido na réplica. Em contra-ataque veloz, a bola sobrou para Kervin Andrade, que chutou forte no canto e igualou as forças. No retorno do intervalo, o panorama não mudou em nada. O Leão seguia sem pressionar e se mostrando perdido em algumas ações. O Dino, na sua, aproveitava qualquer brecha para assustar.