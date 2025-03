Condé elogia atuação do Ceará em vitória e projeta Clássico-Rei decisivo do Estadual

Contra a Juazeirense, o técnico do Vovô poupou os titulares visando a final do estadual contra o Fortaleza, no sábado, 22

Após conquistar a vitória por 2 a 0 diante da Juazeirense-BA, na última quarta-feira, 19, pela Copa do Nordeste, o Ceará muda o foco para o jogo de volta da final do Campeonato Cearense, no próximo sábado, 22. Em entrevista coletiva, o técnico Léo Condé falou sobre a preparação do Alvinegro de Porangabuçu para a partida decisiva do Estadual, diante do Fortaleza, na Arena Castelão.

Na primeira decisão do Manjadinho, o Vovô ganhou por 1 a 0 e tem a vantagem do empate no sábado, 22, a partir das 16h30min, para ser bicampeão.