Titular contra o Sousa, Kervin marca seu primeiro gol pelo Fortaleza em 2025

O meia venezuelano vinha sendo pouco utilizado por Vojvoda, mas aproveitou a chance no interior da Paraíba, contra o Dino, e marcou o único gol do Leão na partida

Com baixa minutagem na temporada, o meio-campista Kervin Andrade marcou seu primeiro gol pelo Fortaleza em 2025, na noite desta quarta-feira, 19, na derrota para o Sousa-PB, por 2 a 1, em duelo válido pela sexta rodada da Copa do Nordeste.

Além do tento anotado, a partida no interior da Paraíba também representou a primeira de Kervin atuando como titular da equipe de Vojvoda neste ano. Anteriormente, o venezuelano havia sido utilizado apenas duas vezes pelo treinador, e em ambas ocasiões entrando no decorrer do segundo tempo.