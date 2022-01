Volta Redonda x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Jogo do Campeonato Carioca 2022 entre Volta Redonda e Flamengo será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Volta Redonda e Flamengo se enfrentam hoje, sábado, 29 de janeiro (29/01), pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro, às 18 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de pay-perview One Football PPV, Carioca PPV e Eleven Sports Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Vice-líder da competição, o Flamengo chega na segunda rodada com três pontos conquistados após vencer a Portuguesa por 2 a 1 na última quarta-feira, 26.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Já o Volta Redonda chega ao duelo buscando somar o primeiro ponto na competição. Na primeira rodada, a equipe foi derrotada pelo Vasco por 4 a 2.

Volta Redonda x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

OneFootball PPV: para clientes que assinaram ao pay-per-view

Carioca PPV: para clientes que assinaram ao pay-per-view

Eleven Sports: para clientes que assinaram ao site de streaming

Campeonato Carioca 2022 - Volta Redonda x Flamengo

Escalação provável

Volta Redonda

Vinícius; Iury (Júlio Amorim), Davison, Dilsinho e Luiz Paulo; Muniz, Caio Vitor e Tinga; Pedrinho, Lelê e MV.

Flamengo

Matheus Cunha; Wesley, Cleiton, Gabriel Noga e Marcos Paulo; Igor Jesus, Matheus França e Yuri de Oliveira; Lázaro, André Luiz e Thiaguinho.

Arbitragem

Árbitro: Grazianni Maciel Rocha

Assistentes: Carlos Henrique Cardoso de Souza e André Roberto Smith Silveira

Quando será Volta Redonda x Flamengo

Hoje, sábado, 29 de janeiro (29/01), às 18 horas (horário de Brasília)

Onde será Volta Redonda x Flamengo

Estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, no Rio de Janeiro



Tags