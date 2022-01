Sport x Náutico ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo da Copa do Nordeste 2022 entre Sport e Náutico será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Sport e Náutico se enfrentam hoje, sábado, 29 de janeiro (29/01), pela segunda rodada do Copa do Nordeste 2022. A partida será disputada na Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco, às 17h45min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SBT, na TV aberta, na ESPN, na tv fechada, e no serviço de pay-perview NordesteFC. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Sport iniciou a Copa do Nordeste na primeira rodada com derrota fora de casa, mas para o clássico diante do Náutico, o time terá o reforço de sua torcida em busca dos três primeiros pontos na competição.

Do lado do adversário, o Náutico, que somou um ponto na primeira rodada, terá dois desfalques. o meia Jean Carlos e o atacante Kieza, em fase de transição, ainda não estão disponíveis ao técnico Hélio dos Anjos.

Sport x Náutico ao vivo: onde assistir à transmissão

SBT: na TV aberta

ESPN: para clientes que assinaram o serviço de TV por assinatura

NordesteFC: para clientes que assinaram ao pay-per-view

Copa do Nordeste 2022 - Sport x Náutico

Escalação provável

Sport

Maílson, Diego, Rafael Thyere, Renzo, Luciano Juba, Pedro Victor, Alê Santos, Denner, Everton Felipe, Mikael e Vanegas.

Náutico

Lucas Perri, hereda, Rafael Ribeiro, Camutanga, Júnior Tavares, Djavan, Rhaldney, Juninho Carpina, Ewandro, Robinho e Álvaro.

Arbitragem

Árbitro: Denis da Silva Ribeiro Serafim

Assistentes: Pedro Jorge Santos de Araujo e Rondinelle dos Santos Tavares

Quando será Sport x Náutico

Hoje, sábado, 29 de janeiro (29/01), às 17h45min (horário de Brasília)

Onde será Sport x Náutico

Ilha do Retiro, em Recife, Pernambuco

