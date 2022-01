Internacional x União Frederiquense ao vivo: onde assistir, escalação e mais

Internacional e União Frederiquense se enfrentam hoje, sábado, 29 de janeiro (29/01), pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho 2022. A partida será disputada no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, às 19 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-perview Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Internacional iniciou o gaúchão com pé direito após vencer o Juventude por 2 a 1 fora de casa. Para o duelo deste sábado, 29, a equipe terá o desfalque de Yuri Alberto, que está na Rússia acertando contrato com o Zenit.

Do lado adversário, o União Frederiquense busca a primeira vitória no certame. Na primeira rodada a equipe empatou em 1 a 1 com o Novo Hamburgo.

Internacional x União Frederiquense ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes de televisão por assinatura que assinaram ao pay-per-view

Campeonato Gaúcho 2022 - Internacional x União Frederiquense

Escalação provável

Internacional

Daniel; Heitor, Cuesta, Bruno Méndez e Moisés; Dourado e Edenilson; Mauricio, Taison e Boschilia; Wesley Moraes.

União Frederiquense

Luis Cetin; Lessa, Talis, Geninho e Jander; Igor Silva, Marquinhos, Eliomar, Yuri e Tony Júnior; Anderson Magrão.

Arbitragem

Árbitro: Francisco Soares Dias

Assistentes: Mauricio Coelho Silva e Arthur Avelino Birk Preissler

Quando será Internacional x União Frederiquense

Hoje, sábado, 29 de janeiro (29/01), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Internacional x União Frederiquense

Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul

