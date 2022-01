Vasco x Boavista ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Jogo do Campeonato Carioca 2022 entre Vasco e Boavista será disputado hoje e terá transmissão ao vivo. Confira onde assistir, horário, provável escalação e arbitragem

Vasco e Boavista se enfrentam hoje, sábado, 29 de janeiro (29/01), pela segunda rodada do Campeonato Carioca 2022. A partida será disputada no estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de pay-perview Carioca PPV e Eleven Sports Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Líder da competição, o Vasco iniciou o Estadual vencendo o Volta Redonda por 4 a 2 pela primeira rodada. Já o Boavista empatou em 1 a 1 com o Botafogo.

O Campeonato Carioca foi iniciado na última terça-feira, 25. Na primeira rodada, apenas Vasco, Flamengo, Bangu e Madureira conquistaram três pontos.

Vasco x Boavista ao vivo: onde assistir à transmissão

Carioca PPV: para clientes que assinaram ao pay-per-view

Eleven Sports: para clientes que assinaram ao site de streaming

Campeonato Carioca 2022 - Vasco x Boavista

Escalação provável

Vasco

Thiago Rodrigues; Weverton, Ulisses, Anderson Conceição e Edimar; Yuri Lara, Juninho, Gabriel Pec, Bruno Nazário e Nenê; Raniel.

Boavista

Fernando; Wellington Silva, Diogo Rangel, Kadu Fernandes e Bull; Marquinhos, Ralph, e Biel; Matheus Alessandro, Marquinhos e Di Maria.

Arbitragem

Árbitro: Rodrigo Carvalhaes de Miranda

Assistentes: Wallace Muller Barros Santos e Guilherme Vogas Tavares

Quando será Vasco x Boavista

Hoje, sábado, 29 de janeiro (29/01), às 21 horas (horário de Brasília)

Onde será Vasco x Boavista

Estádio São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)



