Campinense x Bahia ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Campinense e Bahia se enfrentam hoje, sábado, 29 de janeiro (29/01), pela segunda rodada do Copa do Nordeste 2022. A partida será disputada no estádio Amigão, em Campina Grande, Paraíba, às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de pay-perview NordesteFC. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

Sob o comando do técnico Guto Ferreira, o Bahia joga a segunda rodada da Copa do Nordeste com novidades. O meia Lucas Mugni e o atacante Hugo Rodallega devem participar da estreia do grupo na competição.

Do lado do adversário, o Campinense irá em busca da primeira vitória na competição. Embora o grupo já tenha jogado a primeira rodada, diferente do Bahia, o time conquistou apenas um empate na competição até o momento.

Campinense x Bahia ao vivo: onde assistir à transmissão

NordesteFC: para clientes que assinaram ao pay-per-view

Copa do Nordeste 2022 - Campinense x Bahia

Escalação provável

Campinense

Mauro Iguatu; Felipinho, Vinícius Santana, Cleiton e Filipe Ramon; Rafinha, Serginho Paulista e Dione; Juninho Potiguar, Matheus Régis e Olávio.

Bahia

Danilo Fernandes, Jonathan, Gustavo Henrique, Luiz Otávio e Djalma Silva; Patrick, Rezende e Lucas Mugni (Daniel); Raí Nascimento, Rodallega (Marcelo Ryan) e Marco Antônio.

Arbitragem

Árbitro: Luiz César de Oliveira Magalhães

Assistentes: Nailton Junior de Sousa Oliveira e Wesley Rodrigues Miguel

Quando será Campinense x Bahia

Hoje, sábado, 29 de janeiro (29/01), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será Campinense x Bahia

Estádio Amigão, em Campina Grande, Paraíba



