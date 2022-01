Brasil de Pelotas x Grêmio ao vivo: onde assistir, escalação provável e mais

Brasil de Pelotas e Grêmio se enfrentam hoje, sábado, 29 de janeiro (29/01), pela segunda rodada do Campeonato Gaúcho 2022. A partida será disputada no estádio Bento da Silva Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul, às 16h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-perview Premiere. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

o Grêmio venceu o Caxias por 2 a 1 na primeira rodada do torneio. A equipe grená ainda não deve ir para o jogo de hoje com a equipe titular, entretanto.

Do lado adversário, o Brasil de Pelotas vai com força máxima em busca da primeira vitória na competição, já que a equipe empatou sem gols com o Aimoré no primeiro jogo.

Brasil de Pelotas x Grêmio ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes de televisão por assinatura que assinaram ao pay-per-view

Campeonato Gaúcho 2022 - Brasil de Pelotas x Grêmio

Escalação provável

Brasil de Pelotas

Marcelo; Marcelinho, Fernando Fonseca, Helerson, Henrique Ávila; Juliano, Karl, Marllon, Gabriel Araújo; Joanderson, Thiago Santos.

Grêmio

Felipe Scheibig; Felipe, Ericson, Heitor e Guilherme Guedes; Jhonata Varela e Bitello; Vini Paulista, Pedro Lucas, Rildo; Elias Manoel.

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein

Assistentes: Tiago Augusto Kappes Diel e Maíra Mastella Moreira

Quando será Brasil de Pelotas x Grêmio

Hoje, sábado, 29 de janeiro (29/01), às 16 horas e 30 minutos (horário de Brasília)

Onde será Brasil de Pelotas x Grêmio

Estádio Bento da Silva Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul



