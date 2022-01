Eleven Sports ao vivo: assistir aos jogos de futebol; como baixar e acessar

O Eleven Sports é uma plataforma de streaming esportiva que oferece transmissão ao vivo de jogos e lances de futebol de todo o Mundo. Abaixo, veja como ter acesso ao serviço:

Eleven Sports ao vivo: como baixar e acessar?

O Eleven Sports está disponível para uso e download no Android, no iOS e em TVs que suportem Chromecast. Após a instalação do aplicativo, é preciso fazer o login - a opção para criar uma conta na plataforma de streaming estará localizada no canto superior direito da tela, em seguida, clique no botão "register" ("Registrar").

Eleven Sports ao vivo: como assinar e assistir aos jogos?

Ao finalizar o registro, procure pelo jogo que deseja assistir no item com a imagem de uma lupa, o "explorar". Digite o nome dos times e clique no botão "compre o jogo" para continuar. Você será direcionado para a tela de pagamento, que inclui todas as opções de pagamento (cartão de crédito e de débito) e métodos disponíveis - pay-per-view ou pacotes de eventos. Ao finalizar o processo de confirmação de pagamento, você terá acesso à transmissão ao vivo durante o evento. Logo após a transmissão ao vivo, o evento estará disponível sob demanda.

Eleven Sports ao vivo: passo a passo de como assistir aos jogos

Baixe o aplicativo em seu celular, tablet ou TVs que suportem Chromecast; Após a instalação, abra o aplicativo e realize o login; Clique no botão "register" (registrar) localizada no canto superior direito da tela; Ao finalizar o cadastro, procure pelo jogo no "explorar", sinalizado pela imagem de uma lupa; Ao escolher o jogo, clique em "compre o jogo" e selecione a forma de pagamento; Após finalizar o processo de pagamento, você será direcionado à tela de transmissão ao vivo do jogo.

