Cariocão Play ao vivo: assistir aos jogos de futebol; como baixar e acessar

O Campeonato Carioca 2022 deu o pontapé inicial no último 25 de janeiro. Para acompanhar os jogos de futebol dos times do estado do Rio de Janeiro, os torcedores possuem duas opções: assistir por meio da TV aberta ou de um streaming. Dessa vez, pelo segundo ano consecutivo, o campeonato será exibido pela Record TV, que detém os direitos de transmissão do torneio. No entanto, apenas 16 dos 78 jogos do campeonato serão transmitidos pela emissora.

Sendo assim, para acompanhar o campeonato na íntegra, o torcedor terá de aderir a um serviço de streaming, o Cariocão Play - um aplicativo da Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro (FERJ) que irá transmitir a cobertura completa da disputa. O serviço por assinatura disponibiliza os jogos em formato de pay-per-view (pague para ver), e os torcedores de Flamengo, Vasco, Botafogo e Fluminense poderão acompanhar cada detalhe das partidas a partir de três narradores, três comentaristas esportivos e três repórteres de campo. Abaixo, veja como ter acesso ao serviço e quanto custa:

Cariocão Play ao vivo: como baixar e acessar?

O Cariocão Play está disponível para uso e download no Android, no iOS e no site. Após a instalação do aplicativo, é preciso fazer o login. Caso você ainda não possua uma conta no streaming, é necessário clicar no botão "login" localizada no canto superior direito da tela. Em seguida, preencha o formulário e clique no botão "registre-se" para confirmar o cadastro.

Cariocão Play ao vivo: como assinar e assistir aos jogos?

Ao finalizar o cadastro, uma nova aba se abrirá. Nela você selecionará qual plano e PPV você deseja adquirir. O preço para assistir a todos os jogos é de R$ 129,90, com o jogo avulso custando R$ 29,90. Os sócios torcedores adimplentes com seus clubes terão desconto de 10% na aquisição do serviço. Ao finalizar o processo de pagamento, você terá acesso à transmissão ao vivo durante os jogos.

Cariocão Play ao vivo: passo a passo de como assistir aos jogos

Baixe o aplicativo em seu celular ou tablet; Após a instalação, abra o aplicativo e realize o login; Caso ainda não possua cadastro, clique no botão "login" localizada no canto superior direito da tela; Ao finalizar o cadastro, selecione o plano e PPV que deseja adquirir; Após finalizar o processo de pagamento, você poderá assistir a transmissão ao vivo do jogo.

