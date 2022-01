Santos x Botafogo-SP ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Santos e Botafogo-SP se enfrentam hoje, sábado, 29 de janeiro (29/01), pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos, São Paulo, às 11 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de pay-perview Premiere e no serviço de streaming Paulistão Play. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

No Grupo D da primeira fase do Campeonato Paulista, o Santos iniciou a competição com empate sem gols diante do Inter de Limeira. O Peixe ainda vai a campo sem o comando do técnico Carille, apesar dele ter se recuperado de Covid-19.

O Botafogo-SP, do Grupo C, também vai atrás dos primeiros três pontos. Na primeira rodada, o Belo empatou sem gols com o Santo André.

Santos x Botafogo-SP ao vivo: onde assistir à transmissão

Premiere: para clientes de televisão por assinatura que assinaram ao pay-per-view

Paulistão Play: para clientes do serviço de streaming

Campeonato Paulista 2022 - Santos x Botafogo-SP

Escalação provável

Santos

João Paulo; Emiliano Velázquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauermann; Madson, Camacho, Zanocelo, Marcos Guilherme e Lucas Braga; Ângelo e Marcos Leonardo.

Botafogo-SP

Deivity; Diego Guerra, Joseph e Joaquim; Marlon, Filipe Soutto, Emerson, Rafael Tavares e Jean Victor; Luketa e Dudu.

Arbitragem

Árbitro: Raphael Claus

Assistentes: Danilo Ricardo Simon e Luiz Claudio Regazone

Quando será Santos x Botafogo-SP

Hoje, sábado, 29 de janeiro (29/01), às 11 horas (horário de Brasília)

Onde será Santos x Botafogo-SP

Vila Belmiro, em Santos, São Paulo

