OneFootball ao vivo: assistir aos jogos de futebol; como baixar e acessar

OneFootball, app para assistir aos jogos de futebol ao vivo, está disponível grátis para uso e download no Android e no iOS. Saiba como baixar, assinar e acessar

O OneFootball é um aplicativo esportivo grátis. Nele, é possível ter acesso à notícias, placar das partidas, comentários, escalações e transmissão ao vivo de jogos de futebol narrados e comentados em 12 idiomas diferentes. Abaixo, veja como ter acesso ao serviço e assistir aos confrontos:

OneFootball ao vivo: como baixar e acessar?

O OneFootball está disponível gratuitamente para uso e download no Android e no iOS. Após a instalação do aplicativo em seu tablet ou smartphone, abra-o e selecione seu time favorito e país. Em seguida, mesmo sem criar uma conta, já é possível assistir a uma partida. Para isso, é necessário selecionar o item 'jogos', localizado na parte inferior da tela. Logo após, toque em "assista" para ser direcionado à tela da transmissão.

Vale ressaltar que o OneFootball exibe apenas transmissão ao vivo - ou seja, você não pode ver o jogo na íntegra depois que ele for encerrado. Além disso, a exibição só é liberada 15 minutos antes do início do jogo e só é possível ver a partida pelo celular ou tablet. Além do vídeo, você pode conferir o lance a lance, as escalações e as estatísticas dos jogos, tantos nacionais, como as três atuais maiores forças do futebol brasileiro, como Palmeiras, Flamengo e Atlético-MG, como o time galáctico do PSG, com Messi, Mbappé e Neymar.

OneFootball ao vivo: como assinar e assistir aos jogos?

Os jogos estão disponíveis para compra avulsa em pay-per-view (PPV), tanto para smartphone e tablet no aplicativo OneFootball (iOS/Android, incluindo Apple AirPlay e Google Chromecast). Para ter acesso às transmissões ao vivo e em português, os torcedores terão de pagar um valor variável de acordo com a partida. Caso não queira perder o horário, é possível ativar uma notificação que avisa o usuário momentos antes do apito inicial. Para isso, marque a opção "defina um aviso" na tela da transmissão.

O valor será cobrado no momento em que o torcedor clicar na aba "assista". Nesse momento, a opção de compra aparecerá, informando o nome dos times daquele jogo e quanto custa para assistir a disputa. Faz-se necessário clicar em "comprar", e em seguida, preencher um formulário com seus dados pessoais e forma de pagamento. Após a finalização da compra, o jogo será exibido na tela de transmissão. Além da opção paga, o streaming disponibiliza alguns conteúdos gratuitos, desde notícias, placar de jogos, comentários, escalações e outros detalhes sobre as partidas.

OneFootball ao vivo: passo a passo de como assistir aos jogos

Baixe o aplicativo no celular ou tablet; Ao abrir o aplicativo selecione seu time favorito e país; Em seguida selecione o item "jogos", localizado na parte inferior da tela; Por fim clique em "assista" e seja direcionado a tela de transmissão do jogo.

