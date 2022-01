São Bernardo x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

São Bernardo e Palmeiras se enfrentam hoje, sábado, 29 de janeiro (29/01), pela segunda rodada do Campeonato Paulista 2022. A partida será disputada no estádio 1º de Maio, em São Bernardo, São Paulo, às 16 horas (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo nos serviços de streaming HBO Max e Estádio TNT. Confira onde vai passar a partida, como assistir, a provável escalação de cada time e a arbitragem ao final do texto.

O Palmeiras é líder do Grupo C com seis pontos, pois apesar de jogar apenas a segunda rodada, o Verdão já disputou a quinta rodada em jogo adiantado com o Novorizontino, de quem ganhou por 2 a 0. Na primeira rodada, o time de Abel Ferreira venceu a Ponte Preta por 3 a 0.

O adversário São Bernardo é líder do Grupo B após ter vencido a Água Santa por 1 a 0 na primeira rodada.

São Bernardo x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

HBO Max: para clientes do serviço de streaming

Estádio TNT: para clientes do serviço de streaming

Campeonato Paulista 2022 - São Bernardo x Palmeiras

Escalação provável

São Bernardo

Alex Alves; Lucas Ferron, Joílson, Mateus Salustiano e Igor Fernandes; Léo Gomes, Rodrigo Souza e Silvinho; Matheus Davó, João Carlos e Paulinho Moccelin.

Palmeiras

Marcelo Lomba; Mayke, Luan (Murilo), Renan e Jorge; Jailson (Gabriel Menino), Patrick de Paula e Atuesta; Gabriel Veron, Wesley e Rafael Navarro.

Arbitragem

Árbitro: Douglas Marques das Flores

Assistentes:Luiz Alberto Andrini Nogueira e Leonardo Tadeu Pedro

Quando será São Bernardo x Palmeiras

Hoje, sábado, 29 de janeiro (29/01), às 16 horas (horário de Brasília)

Onde será São Bernardo x Palmeiras

Estádio 1º de Maio, em São Bernardo, São Paulo



