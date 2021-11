Horóscopo do dia (24/11): previsão do seu signo para hoje, quarta

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, quarta, 24 de novembro (24/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, quarta, 24 de novembro (24/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é Lua e Saturno tensionados.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente não deixar que a falta de visão das pessoas abale seu apreço por elas, como alertam Lua e Saturno opostos. O intelecto pode buscar experiências de maior qualidade com o ingresso de Mercúrio no setor espiritual e seu encontro com o Sol, favorecendo os estudos e o trabalho.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Procure evitar que posturas críticas prejudiquem o trato humano, como alertam Lua e Saturno tensionados. Mercúrio ingressa no setor íntimo e encontra o Sol e favorece atividades intelectuais introspectivas ou em grupos seletos. Além disso, você fica mais atenta às questões estruturais da sua vida.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Conflitos ideológicos tendem a dificultar o convívio, pois Lua e Saturno opostos apontam intolerância, o que pede diplomacia. O bem-estar coletivo pode ficar no centro dos seus interesses com Mercúrio no setor de relacionamentos e em conjunção ao Sol, o que lhe deixa mais aberta ao diálogo.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Limitações materiais tendem a dificultar seus planos, devido à tensão Lua-Saturno, pedindo ajustes e meios alternativos. Seu comprometimento com as rotinas pode se elevar com Mercúrio conjunto ao Sol na casa do cotidiano, favorecendo análise apurada dos processos para que sejam aperfeiçoados.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Busque evitar interagir com quem não tem critério, como alertam Lua e Saturno opostos, especialmente frente à pandemia ainda em curso. Prazeres culturais podem se mostrar atraentes com Mercúrio no setor social e conjunto ao Sol. Seu lado jovial pode se exteriorizar com outras atividades.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Desafios difíceis se fazem presentes com Lua e Saturno opostos entre si. A vida em família ganha maior significado com Mercúrio em trânsito no setor doméstico e em conjunção ao Sol, o que lhe faz se mostrar mais aberta ao diálogo com seus conviventes e atenta às questões do dia a dia.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

É preciso mais critério na interação social para não ficar muito exposta ou prejudicar a qualidade dos contatos, devido à tensão Lua-Saturno. Mercúrio na área comunicativa encontra o Sol, estimulando o exercício do intelecto, por meio de leituras, estudos e intercâmbios nos seus grupos de interesse.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Lua e Saturno opostos entre si apontam conflitos interpessoais, o que pede diplomacia. Mercúrio encontra o Sol ao adentrar o setor material, mostrando fase favorável para melhorar suas habilidades quanto à administração dos recursos financeiros e das práticas que permeiam o cotidiano.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Tente não deixar que críticas do entorno lhe afastem dos caminhos que busca para si, como alerta a oposição Lua-Saturno. Seu signo recebe o trânsito de Mercúrio, que encontra o Sol, o que lhe deixa mais consciente de suas potencialidades e limitações e disposta a investir no autoaprimoramento.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Questões orçamentárias se mostram empecilhos para suas ideias, dada a tensão Lua-Saturno, mas a inteligência pode lhe guiar. Sua percepção dos problemas se eleva com Mercúrio e Sol unidos na área de crise, oportunizando tomada de postura racional e planejamento de ações a longo prazo.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Cuidado para que problemas alheios não ocupem o centro da sua vida, como alerta a oposição Lua-Saturno. Mercúrio adentra a área de amizades e encontra o Sol, sugerindo um momento em que você começa a sentir forte necessidade de interagir e trocar conhecimento.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Busque não negligenciar os obstáculos que pedem enfrentamento. Uma maior disposição para o trabalho é sentida com a passagem de Mercúrio para a área profissional, ocasião em que encontra o Sol, elevando a atividade intelectual e ainda lhe deixa visionária em suas ideias.

