Horóscopo do dia (23/11): previsão do seu signo para hoje, terça

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, terça, 23 de novembro (23/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é o trígono formado por Lua, Marte e Netuno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Seu equilíbrio emotivo tende a ser testado, mas a perseverança pode ser uma aliada. Lua, Marte e Netuno formam um grande trígono entre as áreas familiar, íntima e de crise, sugerindo grande força interior mediando sua atuação no enfrentamento das dificuldades.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Como alerta a oposição lunar com Vênus e Plutão, procure cultivar objetividade na exposição das ideias e evitar se prender a dilemas existenciais. Aflora a solidariedade com o trígono formado pelos trânsitos de Lua, Marte e Netuno, o que lhe coloca a serviço de quem você gosta.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Tente ter disciplina nos gastos e evitar investimentos de risco, como alertam Vênus e Plutão tensionados à Lua. Criatividade e prestatividade elevam seu desempenho na vida cotidiana, como sugere o grande trígono entre Lua, Marte e Netuno. É preciso atender prazos e se adaptar as tarefas.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Busque não se deixar boicotar por críticas negativas do entorno, como alerta a Lua oposta a Vênus e Plutão. Lua, Marte e Netuno harmonizados tendem a fortalecer seus ideais de vida, o que lhe deixa aberta a buscar oportunidades de mudança que lhe permitam realizar seus sonhos.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

É importante ter consciência de que certos contratempos podem não ter desfecho imediato. Uma postura perseverante tende a lhe guiar no enfrentamento dos obstáculos, contribuindo com boas soluções e eleva o ânimo do entorno, considerando o grande trígono entre Lua, Marte e Netuno.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Tente ter discernimento na escolha de seus pares, já que Vênus e Plutão opostos à Lua reclamam critério. Afloram posturas solidárias com o trígono entre Lua, Marte e Netuno, levando a ações em conjunto para fazer frente a necessidades comuns e também fortalecer parcerias.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Cuidado para não negligenciar a vida íntima, fragilizada por Vênus e Plutão opostos à Lua. Sua relação com o trabalho pode ficar dotada de idealismo, o que lhe faz dar o seu melhor para obter grandes resultados, como sugere o trígono envolvendo Lua, Marte e Netuno.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Fortes ideais tendem a lhe guiar. Contudo, a falta de compreensão de seus afetos pode lhe render frustrações. Marte em seu signo se harmoniza a Lua e Netuno, que por sua vez se deslocam no eixo espiritual-social, e eleva sua força de vontade frente às metas que você quer conquistar.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Procure dar mais atenção às questões patrimoniais, como aponta a oposição lunar com Vênus e Plutão. Considerando o trígono envolvendo Lua, Marte e Netuno, a qualidade do momento envolve a ideia de quietude, de se dedicar a harmonizar a vida privada em seus aspectos práticos e emotivos.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Tente evitar sobrecarregar o entorno abordando frustrações pessoais, como alertam Vênus e Plutão tensionados. Suas relações podem lhe oferecer estímulos, especialmente através de conversas e trocas, conforme sugere o grande trígono formado por Lua, Marte e Netuno.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Busque não deixar que desafios afetivas apontados na tensão lunar com Vênus e Plutão afetem a autoestima. A proatividade criativa se mostra grande aliada no trabalho e no cotidiano, o que lhe faz dinamizar recursos e processos, como sugerem Lua, Marte e Netuno aspectados em um grande trígono.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

É preciso não tomar as diferenças de opinião como ofensas, como alertam Vênus e Plutão tensionados à Lua. Seus ideais sociais podem se fortificar com Lua, Marte e Netuno harmonizados em um grande trígono. Com isso, você se manifesta de modo espontâneo sobre certas situações.

