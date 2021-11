Horóscopo do dia (21/11): previsão do seu signo para hoje, domingo

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, domingo, 21 de novembro (21/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, domingo, 21 de novembro (21/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a harmonia Lua-Júpiter.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Tente evitar sobrecarregar as pessoas com seus problemas, como sinaliza Netuno tensionado no setor de crise. O companheirismo pode aflorar com Lua e Júpiter harmonizados entre as áreas comunicativa e de amizades, levando a uma maior articulação de ideias e ao suporte afetivo mútuo.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

Cuidado para que suas ações não tirem as pessoas de suas zonas de conforto, como alerta a tensão Lua-Netuno. Seu senso de oportunidade pode se ampliar quanto aos recursos materiais e às práticas ligadas ao dia a dia, dada a aspectação harmoniosa entre Lua e Júpiter no segmento finanças-trabalho.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Netuno tensionado no setor do trabalho alerta para a possibilidade de fugir da realidade, por isso tente evitar ficar preso a fantasias. Lua e Júpiter harmonizados entre seu signo e o setor espiritual podem despertar seu lado otimista, o que lhe faz abraçar novas ideias e oportunidades.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente neutralizar o fator ansiedade nutrido na tensão netuniana. Busque evitar remoer os problemas. O momento tende a beneficiar a superação de desafios, pois a harmonia Lua-Júpiter no circuito de crise apura seu senso de oportunidade, o que lhe faz articular ações que podem ser bem-sucedidas.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Procure não se deixar absorver pelos problemas alheios, dada a tensão netuniana, para não ficar emocionalmente fragilizada. Lua e Júpiter harmonizados podem destacar sua capacidade de articulação interpessoal, contribuindo para que as pessoas se engajem em ações colaborativas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque não criar muitas expectativas de prestatividade por parte dos seus conviventes, pois Netuno tensionado aponta frustrações. Seu engajamento nas tarefas domésticas e profissionais tende a se elevar com o trígono Lua-Júpiter entre o setor do trabalho e o das rotinas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Como alerta a tensão netuniana, busque diversificar o dia a dia lhe, mas atenção para não negligenciar as demandas. Este momento se mostra positivo a realizar atividades aprazíveis e que lhe conectem com o lado espiritual da vida, como sinaliza a harmonia envolvendo Lua e Júpiter.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

O alerta pode ficar para a vivência social, dada a tensão netuniana, o que pede cautela e discrição. A harmonia Lua-Júpiter no circuito íntimo tende a sugerir fortalecimento da vida em família em benefício do cotidiano produtivo e agradável e de relacionamentos comprometidos.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

A tensão netuniana aponta especulações excessivas que minam o convívio. Os canais comunicativos se mostram meios prósperos de autoexpressão, pois suas ideias podem influenciar as pessoas, além de enaltecer sua imagem pública, como aponta o trígono Lua-Júpiter.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Como alerta Netuno tensionado, tente não descuidar da comunicação. Eleva-se sua percepção das oportunidades com o trígono Lua-Júpiter, favorecendo os processos ligados ao dia a dia, que se tornam mais dinâmicos, enquanto que os recursos materiais são melhor aproveitados.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Afloram ideias boas, mas não é hora de investir no que não tem aplicabilidade imediata, como alerta a tensão netuniana. O trígono Lua-Júpiter pode lhe deixar confiante e sociável, o que influencia positivamente sua trajetória no terreno das amizades e no profissional e familiar.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Chegou a hora de dar espaço ao saudosismo e à melancolia associados à tensão netuniana, ocupando a mente com afazeres aprazível. Procure organizar a rotina doméstica, que pode impactar de maneira positivo em seu bem-estar, considerando o trígono Lua-Júpiter entre os setores familiar e de crise.

