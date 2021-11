Horóscopo do dia (20/11): previsão do seu signo para hoje, sábado

Confira a previsão do horóscopo para todos os signos para hoje, sábado, 20 de novembro (20/11); veja dicas, oportunidades e com o que tomar cuidado para cada posição do Zodíaco

Confira a previsão do horóscopo para seu signo hoje, sábado, 20 de novembro (20/11). Veja abaixo as dicas para cada posição do Zodíaco para o signo solar. O destaque astral é a tensão Lua-Netuno.

Horóscopo de hoje para Áries (21 de março a 20 de abril)

Procure refletir sobre a viabilidade das suas ideias antes de colocá-las em pauta, como alerta a tensão Lua-Netuno. A Lua forma trígonos com Saturno e Júpiter no eixo comunicação-amizades, podendo levar a um maior comprometimento nas parcerias e ao estabelecimento de acordos importantes.

Horóscopo de hoje para Touro (21 de abril a 20 de maio)

A tensão Lua-Netuno indica prejuízos ao seu bem-estar, por isso é preciso ter cuidado na exposição social. Procure aprimorar práticas ligadas à profissão e o planejamento orçamentário, visto que a Lua na área material se harmoniza com Saturno e Júpiter no setor do trabalho.

Horóscopo de hoje para Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Devido à tensão Lua-Netuno, tente cultivar serenidade ao lidar com situações que prejudiquem o exercício do pensamento. A autoconfiança pode se fortificar com a Lua harmonizada a Saturno e Júpiter entre seu signo e o setor espiritual, o que lhe faz expor suas ideias com segurança.

Horóscopo de hoje para Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Tente não deixar que os desafios prejudiquem seus sonhos, como alerta Netuno tensionado, mesmo que não seja o momento de os seguir. Os trígonos que a Lua forma com Saturno e Júpiter no circuito de crise sugerem aprendizado na vivência dos desafios e uma tomada de postura eficaz.

Horóscopo de hoje para Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Procure cultivar discrição emotiva, mas tente não deixar que falte afeto na intimidade, como alerta Netuno tensionado. Lua, Saturno e Júpiter harmonizados no eixo amizades-relacionamentos podem levar ao amadurecimento de parcerias pautadas em corresponsabilidades articuladas.

Horóscopo de hoje para Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Busque não negligenciar as relações, como alerta a tensão Lua-Netuno. Sua postura fica mais comprometida com o trabalho, o que eleva a qualidade do cotidiano por meio da gestão racional de processos e recursos, pois a Lua se harmoniza a Saturno e Júpiter entre o setor profissional e o das rotinas.

Horóscopo de hoje para Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

É preciso contribuir com o debate externando o pensamento crítico e dando boas sugestões, embora a tensão netuniana pede capacidade de escuta e empatia. A Lua se harmoniza a Saturno e Júpiter no eixo espiritual-social, o que lhe deixa comprometida com as causas que afetam no coletivo.

Horóscopo de hoje para Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Netuno tensionado à Lua pode alertar para que o foco nos aspectos funcionais não lhe leve a negligenciar os prazeres. A aspectação harmoniosa envolvendo Lua, Saturno e Júpiter no circuito da vida privada tende a lhe fazer atuar em prol da estabilidade do ambiente doméstico e das relações íntimas.

Horóscopo de hoje para Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Como alerta Netuno tensionado, tente não deixar que o foco nas questões materiais e práticas abale o afeto. Sua postura pode ficar mais diplomática nas relações humanas, o que ajuda com acordos em prol do convívio, dada a harmonia lunar com Saturno e Júpiter no eixo relacionamentos-comunicação.

Horóscopo de hoje para Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Procure evitar tirar as pessoas de suas zonas de conforto, como alerta a tensão netuniana. Os processos relacionados ao cotidiano ficam funcionais a partir de reflexões críticas. Busque aperfeiçoá-los, como aponta a harmonia lunar com Saturno e Júpiter entre o setor das rotinas e o material.

Horóscopo de hoje para Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

O momento alerta para a importância de respeitar os limites orçamentários. Você pode elevar o padrão de suas experiências, optando pelo que agrega valor ao intelecto e o que traz sofisticação, visto que a Lua no setor dos prazeres se harmoniza a Saturno e Júpiter em seu signo.

Horóscopo de hoje para Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Tente não negligenciar os interesses do entorno. O pensamento crítico pode se direcionar para a superação dos desafios pessoais, o que se mostra eficaz para estruturar ações de curto a longo prazos, conforme sugere a Lua harmonizada a Saturno e Júpiter no eixo família-crise.

Informações de horóscopo fornecidas por Personare

